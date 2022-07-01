Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Знаменитість знялася у десятках картин, а також активно грає у театрі. У Ганни є двоє дітей – сини Гліб та Микита. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться з фанатами творчістю та особистими кадрами.

А цього разу Ганна вирішила показати, як сходила в салон краси. Спочатку Саліванчук хотіла підстригти волосся, але зрештою пофарбувала тільки.

"Як така зачіска та колір?", - Запитала Ганна.

"Ну що ж, на коротку стрижку я не наважилася. Тому що вважаю, що для такої стрижки як я хочу, потрібна маленькі сідниці. Але в мене вона не така, але я впевнено йду до своєї мети. Ви бачите, є правильне харчування, тому я вже мінус два кіло 100 г. І сподіваюся дуже скоро я схудну і зроблю ту зачіску, яку я хочу”, - сказала Саліванчук.

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