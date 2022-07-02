Як пише Politeka.net, Ганна Неплях стала "Міс Україна Всесвіт 2021", здобувши популярність у соціальних мережах і часто спілкувалася з шанувальниками. Також вона представляла Україну на міжнародному конкурсі "Міс світу".



Нещодавно Ганна зізналася - через стрес вона сильно погладшала і набрала вагу, а також знає, що це змінило її зовнішність. Втім, дівчина запевняє: вагу можна набувати адекватно, а скинути її проблемою не буде.

За її словами, вона постійно заїдає стрес, тож стрибок у вазі був стрімким. Зараз при зростанні в 173 см вона важить 68 кг.

Дівчина помічала, що через стрес хтось худне, хтось набирає. А вона просто шукала втіху та безпеку в їжі з підсвідомим бажанням убезпечитися від зовнішнього світу.

«Рубрика: розповсюджений Міс Україна Всесвіт» - іронічно зауважила Ганна.

Також на своїй сторінці в Instagram екс-учасниця шоу "Холостяк" розмістила кадри з весілля своєї подруги, фіналістки конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2021 Маргарити Довбун та фотографа Олександра Радомського.

На свято Ганна Неплях прийшла у помаранчеву сукню вільного крою від відомого українського бренду. Образ модель доповнила білими туфлями на високих підборах та білій сумочці.

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