Ведучий шоу "Екси" та інших проектів Олександр Педан поділився планами, куди поїде після перемоги.

Як пише Politeka.net, ведучий згадував, що 10 років тому почалися зйомки тревел-шоу «Кабріоліто», в якому він знявся разом з Ольгою Фреймут і Сергієм Притулою. За словами Педана, вже тоді за допомогою цього проекту популяризували відпочинок в Україні.

"Потім ми об'їздили всю Україну в пошуках найцікавіших туристичних місць. Це була чудова команда і незабутня пригода", - згадував Педан.

Він зізнався, що у нього є план об'їздити всі місця, які він побачив, знову після перемоги України.

"У мене з'явилася нова мрія – об'їхати в ті ж місця. Зупиніться в українському Бердянську і покататися там, як діти, в аквапарку з Притулою. Реставруйте та відвідайте Одеський кінофестиваль. Спуститися до шахти на 500 м у місті Вугледар Донецької області. Обов'язково вирушайте в мирний відбудований Харків і грайте в теніс там прямо в парку. Звичайно, я мрію показати Марійці Крим, як сильно я її люблю – красиву, багатогранну і, головне, українську", - сказав Педан.

Ведуча поділилася яскравими ностальгічними кадрами зі зйомок шоу.

Він також нагадав, що за всіма мріями і планами важливо не забувати щодня робити щось важливе для перемоги України.

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