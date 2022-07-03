Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливако та переможниця у фіналі. Разом із головним героєм шоу Анна прожила близько року разом, а нещодавно заявила, що вони розлучилися.
Сама Богдан залишатись у країні після цього надовго не стала і кілька тижнів не коментувала своє рішення. Зараз Ганна поступово ділиться крихтами інформації про те, що відбувається в її житті.
У Анни поцікавилися, чи почала вона нові стосунки: «Ні, нового не маю хлопця. Я не стрибаю з стосунків у стосунки. І взагалі мені дуже важко, щоб хтось сподобався. Так було завжди".
Також вона зауважила, що згодом легше їй без Заливака не стало: «Ні, не краще, події в нашій країні не дають швидко вилікувати моє серце і почуватися краще».
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Ми писали, заради втіхи та безпеки Ганна навіть виїжджала з країни. А потім чесно зізналася: їй дуже хотілося змін у власному стилі, який вона не змінювала роками. Тому Ганна змінила зачіску і позбулася пишних кучерів.
Вона обрала коротеньке каре і часто з'являлася в Сторі з рівним волоссям, тому багатьом стало цікаво, як виглядає зачіска Анни вже без укладання.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан чесно показала фігуру, над якою не працювала чотири місяці.
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