Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливако та переможниця у фіналі. Разом із головним героєм шоу Анна прожила близько року разом, а нещодавно заявила, що вони розлучилися.



Сама Богдан залишатись у країні після цього надовго не стала і кілька тижнів не коментувала своє рішення. Зараз Ганна поступово ділиться крихтами інформації про те, що відбувається в її житті.

У Анни поцікавилися, чи почала вона нові стосунки: «Ні, нового не маю хлопця. Я не стрибаю з стосунків у стосунки. І взагалі мені дуже важко, щоб хтось сподобався. Так було завжди".

Також вона зауважила, що згодом легше їй без Заливака не стало: «Ні, не краще, події в нашій країні не дають швидко вилікувати моє серце і почуватися краще».

Ми писали, заради втіхи та безпеки Ганна навіть виїжджала з країни. А потім чесно зізналася: їй дуже хотілося змін у власному стилі, який вона не змінювала роками. Тому Ганна змінила зачіску і позбулася пишних кучерів.

Вона обрала коротеньке каре і часто з'являлася в Сторі з рівним волоссям, тому багатьом стало цікаво, як виглядає зачіска Анни вже без укладання.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан чесно показала фігуру, над якою не працювала чотири місяці.

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