Вєрка Сердючка надихнула своєю культовою фразою сестру-двійню екс-соліста гуртів "Время и Стекло" і "MOZGI" Позитива на татуювання. В сторіс на своїй сторінці в Instagram Данилко розмістив кумедні кадри, на яких Єлизавета задирає білу сукенку та демонструє свіже тату.
На зовнішній поверхні стегна Ліза набила зображення Сердючки, де вона вигукує "Геть з України, м*скаль некрасівий!''. На відео сестра Позитива також наспівує цю фразу, що стала особливо актуальною після повномасштабного воргнення рф в Україну.
Сердючка оцінила оригінальне тату Єлизавети та супроводила кадри смайликами у вигляді трьох червоних сердечок.
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Раніше Позитив трохи розповідав про свою сестру Лізу. Вони — двійнята, і Єлизавета старша за Олексія на 10 хвилин. При цьому співак вважає, що вони дуже різні як зовні, так і за характерами. За словами Позитива, його сестра також дуже творча людина, вона працює журналістом і театральним критиком у Києві.
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