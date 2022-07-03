Вєрка Сердючка надихнула своєю культовою фразою сестру-двійню екс-соліста гуртів "Время и Стекло" і "MOZGI" Позитива на татуювання. В сторіс на своїй сторінці в Instagram Данилко розмістив кумедні кадри, на яких Єлизавета задирає білу сукенку та демонструє свіже тату.

На зовнішній поверхні стегна Ліза набила зображення Сердючки, де вона вигукує "Геть з України, м*скаль некрасівий!''. На відео сестра Позитива також наспівує цю фразу, що стала особливо актуальною після повномасштабного воргнення рф в Україну.

Сердючка оцінила оригінальне тату Єлизавети та супроводила кадри смайликами у вигляді трьох червоних сердечок.

Раніше Позитив трохи розповідав про свою сестру Лізу. Вони — двійнята, і Єлизавета старша за Олексія на 10 хвилин. При цьому співак вважає, що вони дуже різні як зовні, так і за характерами. За словами Позитива, його сестра також дуже творча людина, вона працює журналістом і театральним критиком у Києві.

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