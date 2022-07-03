Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Артист з 2020 року одружений з красунею Хриистиною, з якою офіційно оформив стосунки після розлучення з минулою дружиною - Оленою Войченко. У телеведучого залишилися двоє дітей від минулого шлюбу – Емілія та Еван. Вони зараз у безпеці з мамою в Канаді. Нова дружина Остапчука також є досить успішним блогером в Інстаграм. А цього разу вирішила відповісти на запитання фанів.

"Як би ви вчинили, якщо свекруха постійно лізла у ваше життя і вказувала вам?" - запитала фанатка.

"Вибудувала б кордони. Як бачите, таке буває не тільки зі свекрухами! тішуся, що мені дуже пощастило", - написала відповідь дружина Остапчука.

"Вірите у жіночу дружбу?", - запитав ще один фанат.

"Звичайно! Хоча було багато разів коли розчаровувалася, але все ж таки вірю і люблю своїх подруг", - відповіла Крістіна.

Нагадаємо, дружина Остапчука зчепилась у суперечці з екс-дружиною телеведучого.

Також Politeka повідомляла, що дружина ведучого "Маски" Остапчука поскаржилася на своє самопочуття .

А ще Politeka писала, що ведучий "Маски" Остапчук влаштував романтику із дружиною прямо на кухні



