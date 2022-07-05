Як повідомляє Politeka.net, мовчання перервала рідна сестра Марини Поплавської, яка трагічно загинула в ДТП у 2018 році.

Свою історію жінка вирішила розповісти після того, як контентмейкер Микола Федосенков повідомив про невиплату компанією "Дизель Студіо" зарплати.

Нагадаємо, художній керівник та актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов уже відповів на ці звинувачення.

«Микола не єдина жертва фінансового "кідалова" і тому я вдячна, що він набрав повітря в легені і наважився зробити цей крок... Після загибелі моєї рідної сестри керівники шоу не вважали за потрібне повернути сім'ї чесно зароблені Мариною кошти за чотири концерти, які відбулися у Києві, Луцьку, Львові, а також за зйомку влітку 2018 року у серіалі "На трьох". Я не знаю точної суми, але розумію, що йдеться про чималу суму. Про будь-які компенсації з приводу загибелі на робочому місці і говорити нема чого", – повідомила сестра Поплавської.

Скрини розповіді сестри Поплавської Микола Федосенков розмістив на своїй сторінці у Instagram.

За словами сестри Поплавської, керівництво «Дизелів» організувало для актриси пишний похорон, але фактично та сама їх собі і оплатила – грошима, які не виплатили її сім'ї.

«Продюсери шоу влаштували пишні похорони моєї сестри. Економія на безпеці та економія на гонорарах. Немає людини – немає оплати праці. Так виходить? Що фактично ритуальні послуги Марина сама собі і оплатила? Назвати це просто цинізмом – це не сказати нічого» , – додала сестра Марини.

Також жінка зазначила, що якщо для адміністрації «Дизель Шоу» - це норма, то нехай їхні вчинки будуть на їхній совісті.

Більше того, сестра Марини Поплавської запевнила, що керівництво шоу спекулює на її імені, а фонди та депозити, нібито відкриті племінницями Марини, – це одкровена брехня.

«Сумно, що суди в Україні не працюють. Усі дії продюсерів повинні мати свою правову та юридичну оцінку», - наголосила сестра Марини Поплавської.

Нагадаємо, зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП на 28-му км автотраси Київ-Чоп біля села Міла, де сталося зіткнення автобуса "Неоплан" та вантажівки. У момент ДТП вона сиділа у кріслі поряд із водієм. У ДТП постраждали ще двоє учасників шоу.

Днями у Дизель Шоу анонсували прем'єру пісні в пам'ять про актрису.

Також повідомлялося, що екс-дружина Дзідзьо SLAVIA розповіла про несподіване відкриття.

Тим часом дружина відомого ведучого Остапчука розповіла про внутрішні зміни.