Як пише Politeka.net , актриса та колишня «холостячка» опублікувала нову заяву у своєму Інстаграмі. Раніше добрий знайомий Мішиної розповів у соцмережах про те, як працював на «Дизель Студіо», однак у якийсь момент йому просто не виплатили гроші, а після довгих розглядів заплатили лише малу суму від обіцяного.

Спочатку Мишина постунула його посаду у своєму Інстаграмі, після чого актор «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов згадав її у своєму посту, в якому також заявив, що приятель актриси не був співробітником студії, тому отримував не зарплату, а гонорар, і нібито запросив надто велику. суму.

Після того, як Крутоголов публічно прополоскав її у своєму посту, Мішина не залишила ситуацію без відповіді.

Вона наголосила, що особисто знає людину, яка поскаржилася на «Дизель Студіо», і впевнена у її чесності. Актриса розповіла, що хотіла підтримати людину, яка, як і багато інших працівників творчої сфери, зіткнулася з проблемами через війну.

«Відповідь на мою підтримку не змусила на себе чекати. І рівень цієї відповіді підтверджує якість цих людей та те, як вони можуть поводитися з іншими. Образити, обдурити, наговорити, для них норм! Ми вже давно умовно знайомі… Вперше вони тяжко переживали мою перемогу на «Танцях зі зірками». Вдруге їх дуже торкнулася моя Холостячка. Але тоді люди, яким знайомий термін «чоловіча гідність» закрили їм роти…Так ось, я до чого…поки біля керма наших культурних проектів люди, які знати не знали ні про культуру, ні про етику, нам буде складно стати тими, ким ми хочемо. Тому що саме такі персонажі отруюють відсутністю цінностей людей з телеекранів… Це все дуже гидко та брудно, але добре, що вони показали своє справжнє обличчя. Тепер його бачите і ви», – написала Мішина.

Нагадаємо, Хіменес-Браво вирушив на прогулянку улюбленим містом в Україні.

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