Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Оля Цибульська розмістила кумедне відео, на якому постає разом зі своєю мамою. Виявилось, що сьогодні Наталія Цибульська відзначає День народження. Дочка та мама вперше зустрілися за довгий час.

У кадрі з'являються Оля Цибульська з мамою і під активну пісню починають підспівувати і смішно кривлятися. Потім у відео з'являється син співачки Нестор.

"Ми не бачилися з 23 лютого. Я скучила дуже. Так сильно, що складно підібрати слова та висловити емоції. Я люблю тебе, матусю. Яке щастя знову обійняти і сказати після всього, що ми пережили: З Днем Народження, моє кохання!", - підписала ролик Оля Цибульська.

Шанувальники виконавиці поділилися з нею емоціями, які у них викликало відео: "Ви класні!❤️Ось на кого зовсім схожий твій син Оля!", "Ви її копія".

Варто зазначити, що Ольга Цибульська народилася 1985 року у Рівненській області. 2007 року у складі дуету стала переможницею шоу "Фабрика зірок" на "Новому каналі". Сольну кар'єру артистка розпочала 2009-го.

Нагадаємо, що Цибульська вразила незвичайним образом і заявою.

Як повідомляла Politeka, Цибульська похвалилася важливою подією в житті семирічного сина.

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