Влітку 2021 року Віктор Павлик став батьком вчетверте – у нього народився син Михайло.

Як повідомляє Politeka.net, молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова проводить час разом із синочком у Львові. Вона намагається відволікти малюка чим може, зайняти його корисними та цікавими іграми. Нещодавно молода мама і синочок Михайло побешкетували в басейні.

Барвистими фото дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Катерина Репяхова рада можливості трохи відволіктися від подій у рідній країні та провести час із синочком. Так, вона показала, як пустує і грає з сином у басейні. Дівчина в купальнику і з пучком на голові перебуває у воді до пояса, тримаючи Михайла на руках. На другому знімку вони перемістилися до дитячого басейну, де хлопчик смішно махав ручками та ніжками, намагаючись навчитися плавати. У відволіканні зараз потребує кожна дитина в Україні.

Раніше її тусовка біля басейну була на шезлонгу з коктейльчиком, а зараз вона явно кайфує від ігор зі своїм сином.

Варто зазначити, що влітку 2021 року Віктор Павлик став батьком вчетверте – у нього народився син Михайло. Матір'ю дитини є четверта дружина співака, блогер та його концертний директор Катерина Репяхова.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика похвалилася перемогою в суді над його екс-дружиною.

Як повідомляла Politeka, молоду дружину Віктора Павлика розкритикували через зовнішність, Катя відповіла.

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