Популярна українська співачка Оля Полякова, яка днями повернулася до Києва після кількох місяців життя та гастролей за кордоном, показала у своєму Instagram кадри з благодійних виступів у Празі. Як виявилося, співачка дала два сольні концерти, які зібрали аншлаги.

Полякова також розповіла, що, крім коштів за квитки, які направили на підтримку ЗСУ, під час її виступів провели аукціон. На цьому аукціоні лотами стали два прапори України, які підписали наші хлопці із передової. Так, вдалося зібрати додатково ще три тисячі доларів.

"Мене досі вражає та підкорює бажання українців за кордоном допомагати за будь-яких обставин, не зупинятися у своїй підтримці, і навіть під час концертів, не просто відволікатися від сумних новин, а й робити спільні корисні справи. За два дні, саме під час концертів, нам вдалося зібрати понад 3000 доларів на аукціоні, де лотами стали два прапори України, які підписали наші хлопці з передової.В ці кошти ми також додали частину тих, що змогли зібрати за ці два благодійні концерти. Дякую всім причетним! кошти на гуманітарну допомогу та потреби ЗСУ", - розповіла Оля.

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