Як пише Politeka.net , Світлана Лобода – відома українська співачка. Зірка після початку війни підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А нещодавно знаменитість приїхала до рідної Ірпені, показавши жахи війни своєї аудиторії в Інстаграм. А цього разу Лобода звернулася до свого найкращого друга, поділившись зворушливими кадрами.
На кадрах Світлана була з Бічоллою Тетрадзе, грузинським та українським модельєром.
"З днем народження, мій улюблений друже...", - почала Світлана, поділившись спільним знімком з авто.
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"Скільки років ми вже разом", - написала на другому сторіс Лобода, де обіймала Бічолу.
"І скільки всього було гарного, Бічолло. Я люблю тебе", - продовжила Світлана, показавши ще один спільний кадр із модельєром.
Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.
А ще Politeka повідомляла, що Лобода після відвідин рідного Ірпеня розповіла про рішення, яке ухвалила для себе
Також Politeka писала, що Лобода зі своєю "Молитвою" звернулася до українців та отримала відповідь