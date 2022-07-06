Співачка Світлана Лобода поділилася кадрами із дорогим серцю чоловіком у важливий для нього день.

Як пише Politeka.net , Світлана Лобода – відома українська співачка. Зірка після початку війни підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А нещодавно знаменитість приїхала до рідної Ірпені, показавши жахи війни своєї аудиторії в Інстаграм. А цього разу Лобода звернулася до свого найкращого друга, поділившись зворушливими кадрами.

На кадрах Світлана була з Бічоллою Тетрадзе, грузинським та українським модельєром.

"З днем ​​народження, мій улюблений друже...", - почала Світлана, поділившись спільним знімком з авто.

"Скільки років ми вже разом", - написала на другому сторіс Лобода, де обіймала Бічолу.

"І скільки всього було гарного, Бічолло. Я люблю тебе", - продовжила Світлана, показавши ще один спільний кадр із модельєром.

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.

А ще Politeka повідомляла, що Лобода після відвідин рідного Ірпеня розповіла про рішення, яке ухвалила для себе

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