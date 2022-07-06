Як пише Politeka.net, Злата Огневич – успішна українська співачка та головна героїня шоу "Холостячка". Зірка на проекті обрала Андрія Задворного, але стосунки одразу закінчилися у пари після проекту. На другому місці опинився Дмитро Шевченко, львівський бізнесмен. Також Злата перемагала на проекті "Маска", де була в образі "Сонця". Не забуває Злата і про соцмережі, де ділиться із фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Злата з'явилася у футболці та джинсах під пісню "Чи добре так?". Ролик Огневич розмістила у своєму Тіктоку.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Все буде добре. Потрібно тільки час", "Красиво-красиво, з тобою ще красивіше", "вистоїмо, тримайся", "За Димкою шкодуєш?", "Ви прекрасні та красиві", "Все буде добре. Миколаїв на зв'язку" .

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