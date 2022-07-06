Як повідомляє Politeka.net , артистка поділилася новими сторизами у своєму Інстаграмі.

Нині Славія знаходиться у Львові. У вівторок на місто обрушилася сильна злива з грозою, яка затопила багато вулиць міста. Співачка зізналася, що через гуркіт грому навіть не почула сирени повітряної тривоги.

«Доброго вечора, ми з України! Хтось питав, чим я займаюся, як мій вечір. П'ю чайок, спостерігаю за заходом сонця. Тут дуже гарно!», – розповіла шанувальникам Славія.

Відео співачка знімала, стоячи на балконі. Вона також розповіла про обстановку у місті.

«У Львові спала спека, пройшла гроза. Через гром я навіть не почула сирени. І ще я дуже люблю літні грози. І ці кольори – це просто…Усім гарного вечора!», - з усмішкою звернулася до українців співачка.

Вона також подякувала ЗСУ за ще один минулий день.

Зазначимо, що раніше Славія зізнавалася, що намагається абстрагуватися від жахів війни, але при цьому не забуває про ЗСУ та допомогу своїй країні.

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