Як пише Politeka.net, Марічка Падалко – відома українська телеведуча. Вона з 24 лютого, як і інші знаменитості, підтримує громадян у боротьбі проти російської окупації. У соціальній мережі ведуча періодично підбиває підсумки останніх гучних новин.

На цей раз телеведуча відзвітувала, що наші воїни тепер борються за вільну частину Донбасу, так само відбиваючи контратаки росіян на Харківщині. У Запоріжжі та Херсонщині ворог сам під тиском. Нових ознак підготовки росіянами настання білоруської армії в останні дні не виявлено.

Телеведуча також нагадала про те, як поводитися під час обстрілів. Причому різних. Важлива інфографіка для обробки дорослим та дітям (доскролльте сторінку вниз і подивіться 2 відео).

Також вона розповіла, як у центрі Праги у повітрі з'явилася скульптура, присвячена українським матерям, на чиї плечі випав порятунок дітей та людей похилого віку під час війни. І не обійшлося без нового нібито фейкового тренду в росії – фотографуватися із прахом загиблого в Україні чоловіка, літера «зет» на урні – обов'язковий атрибут.

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