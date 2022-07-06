Дружина Сергія Бабкіна Сніжана показала, як використовує дітей, що підросли, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін – відомий український музикант та актор. Зірка одружена з актрисою Сніжаною, з якою познайомився в театрі. У зіркової пари є троє дітей - Веселіна, Єлисей, а також Артур, який народився ще до стосунків з Бабкіним. Зараз зіркове подружжя знаходиться за межами України. Сергій активно виступає на концертах, збираючи гроші на підтримку України. А тепер Сніжана вирішила показати, як використовує дітей, поділившись новими сторісами в Інстаграм.

"Дорослі діти це так зручно. Самі приносять мамі каву", - написала Сніжана.

На фото Бабкіна показала фото, де тримає каву.

Після цього Сніжана показала, як плаває у воді. На фото дружина Бабкіна була в купальнику та знаходилася на надувному матраці.

"Так швидко пливе час. Встигнути б насолодитися кожною миттю", - написала Сніжана.

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