Як пише Politeka.net, Ольга Сумська – відома українська актриса театру та кіно, якій зараз 55 років. Нещодавно Народна та Заслужена артистка повернулася назад на сцену театру після довгої паузи. Ольга, як та інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Сумська і про Інстаграм, де активно ділиться своєю творчістю, а також особистими кадрами.

А цього разу Ольга вирішила поділитись кадрами, на яких сиділа в автомобілі. Сумська зробила селфі, демонструючи свою нову цибулю. На актрисі був одягнений прозоре вбрання, а образ знаменитість доповнила підвіскою. Незважаючи на сумні очі Ольги, фотографія вийшла досить яскравою.

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Нагадаємо, Сумська розповіла про перші гастролі в Україні з 24 лютого.

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