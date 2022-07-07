Як повідомляє Politeka.net , незламна парамедикиня Юлія Паєвська, або "Тайра", як її знають українці, побувала у своєму першому гостьовому телеефірі в "Сніданку з 1+1" і розповіла про російський полон, у якому провела три місяці. Фото з нею поділився у своєму Інстаграмі відомий телеведучий Юрій Горбунов .

За словами парамедикині, росіяни тримають українських полонених у нелюдських умовах. Зазвичай, це маленькі камери, які не пристосовані до такої кількості людей. Орки вибрали надтвердий режим утримання, що не дозволяє людям навіть відпочити в камері, постійно вмикали світло.

Крім того, ворог постійно брехав полоненим, розповідаючи про те, що українська влада втекла, а російські війська вже беруть Харків та Дніпро. Тому було дуже тяжко психологічно, але Юлії допомогло те, що вона практикувала йогу.

Юрій Горбунов захопився силою духу та незламністю медика, закликавши українців подивитися ефір, щоб дізнатися про її історію.

Українці у коментарях приєдналися до теплих слів Юрія та побажали медику всього найкращого: "Юлю, Ви просто герой, таке пережити", "Маленька жінка з великим серцем, великою силою, волею, моя героїня", "Не впізнала, героїня, красуня, наша".

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