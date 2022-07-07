Як повідомляє Politeka.net, у ведучого Володимира Остапчука та його дружини Христини Горняк є будинок під Києвом, який вони почали будувати ще до вторгнення росії. Зараз подружжя приступило до ремонту всередині будинку і вирушило за необхідними покупками. Фото своїх пригод у магазині показала Христина в Інстаграм-Сторіз .
"Все допиваю каву і можна вилітати у справах. Сьогодні я почну свій день із відвідування локації, де продають камінь, який ми хочемо підібрати собі на кухню", - розповіла Христина Горняк.
Для походу магазинами Христина обрала повсякденне вбрання в базових кольорах. Так, на ній красувалися блакитні джинси з високою талією, білий топ на тонких бретельках та бежевий блейзер. В якості аксесуарів вона обрала кулончик, круглі сережки та кілька кілець. Частину довгого волосся вона зібрала на потилиці, а інші локони залишила розпущеними.
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На наступному кадрі з магазину Христина Горняк зізналася, що ремонт – захоплююче заняття та важлива подія у житті кожної пари, але дуже дороге та складне. Складнощі правда тільки у виборі того, що саме хоче подружжя.
"Бо я Терези, і Вова теж Терези. І нам буквально все подобається", - зізналася Христина Горняк.
Нагадаємо, що дружина Остапчука зачарувала жіночним образом у сукні білизняного стилю.
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