Співачка Анастасія Приходько, зірка Співають всі, показала, як росіяни накинулися на неї, відповівши колегам.

Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько – відома українська співачка та суддя проекту "Співають всі". Знаменитість також активно веде сторінку у Фейсбук, де ділиться з фанами багатьом цікавим. А цього разу Анастасія вирішила показати, якої думки щодо неї російські колеги.

Як виявилося, Вікторія Боня та Оскар Кучера висловилися погано про українську співачку, яка підтримала Україну у війні.

"Я проситиму Бога про допомогу, щоб він посилав вам люте покарання, і повірте він чує молитви Українців…"

Ви проклятий народ, ви нація яка створена на болотах і ви так само і живете, у бруді, моральному та духовному, вас проклянуть ваші ж діти, бо ви їм вже зіпсували майбутнє, їх ненавидітимуть по всьому світу, ваших дітей називатимуть російськими свинями , це ваше ублюдське покоління так робить, хоча ви цього не розумієте, бо сліпі та дурні», - написала Приходько.

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Нагадаємо, суддя "Співають всі" Приходько жорстко пройшлася росіянами після трагедії у Вінниці.

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