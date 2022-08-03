Популярна українська продюсер та колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка разом із ним колись обґрунтувала продюсерський центр Mozgi Entertainment, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Іра опублікувала пост, у якому показала своє фото беє макіяжу та розповіла про помилки під час війни.

На фотографії Ірина знята у затишному кафе, сидячи за столиком та з телефоном у руках. Перед камерою продюсер з'явилася у простому та зручному образі – світлих штанах та зеленій футболці оверсайз, її волосся розпущене та недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу.

У своєму посту продюсер у картинках показала головні п'ять помилок, яких вона припустилася за час війни. А у підписі до публікації Горова поділилася своїми роздумами про те, як вести бізнес під час війни.

"Ніхто і подумати не міг, що прийде час, коли кожен буде під загрозою його втрати. Багато хто не витримує напруги, піддається паніці та страху, але ми ж з вами розуміємо як важливо дивитися вперед і думати майбутнім, тільки так ваш бізнес буде сильний на розвиток. Ці 5 місяців я аналізувала себе, свої думки, почуття і виділила 5 важливих помилок, які допускалися мною та іншими власниками бізнесу, не виправивши які було б складно рухатися в майбутнє. Хочу поділитися з вами і сподіваюся, що це допоможе комусь замислитися і, можливо, змінити себе та свій бізнес", - написала Ірина.

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