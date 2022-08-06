Як пише Politeka.net, Софія Ротару – знаменита українська співачка. Знаменитість має єдиного сина Руслана Євдокименка, який має двох дітей - Анатолія та Софію. 21-річна Соня вже довгий час живе у Нью-Йорку, де навчається та будує кар'єру моделі. Дівчина вже встигла у своєму віці знайти собі нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс. А на літо Соня переїхала до Лос-Анджелеса, де їй запропонували тимчасову роботу. Не забуває модель і про Інстаграм, де активно ділиться кадрами своєї роботи, а також особистого життя.

А цього разу Соня показала, як ходила велосипедом. Дівчина їхала в топіці та спідниці, а образ доповнила стильними окулярами та сумочкою.

"Доброго ранку", - написала Соня на новому сторісі в Інстаграм, використовуючи італійську мову.

Нагадаємо, 21-річна внучка Софії Ротару розбурхала новою зйомкою у лляній піжамці.

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