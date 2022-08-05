Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук – відома українська співачка та зірка "Х-Фактора", де прославилася не завдяки перемозі на проекті, а прослуховуванню. Ігор Кондратюк не повірив учасниці, що це її голос та змусив переспівати без музики. Аїда впоралася із завданням, вразивши всіх своїм вокалом. Цей фрагмент шоу розлетівся по всьому інтернету та зібрав десятки мільйонів переглядів.

Тепер Миколайчук досить успішна співачка, а також блогер в Інстаграм, де за нею стежать десятки тисяч українців. Зірка активно ділиться своєю творчістю у блозі, а також особистими кадрами.

А цього разу Ніколайчук вирішила зробити селфі, демонструючи свою фігуру. Зірка стояла перед дзеркалом, вражаючи своїми результатами.

Варто зазначити, що Аїда, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно Ніколайчук випустила пісню українською мовою під назвою "Нікотін".

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