Як пише Politeka.net, Олександр Пономарьов – успішний український співак. Зірка останнім часом досить часто записує спільні пісні із солістом Дзідзьо Михайлом Хомою. Цього разу не став винятком і артисти вирішили запитати, кого українці хотіли б бачити в квартеті ще, поставивши питання в Інстаграм.

"Незабаром нова пісня! Це квартет! Кого б Ви хотіли бачити третім та четвертим", - написав Олександр.

Фани поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Ой! Вау-вау. Тт. Залужного та Зеленського", "Однозначно Пивоварова та Тополі", "Співачку М'ята, вона дуже хороша і талановита, ви класні", "Та вас і двох вистачить", "Мені дуже подобалося, як на якому концерті ви заспівали дуетом із Марією Яремчук. Може вам дівчат у складі квартету?))", "Вже видно, що буде супер".

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