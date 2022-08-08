Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер, яка взимку стала нареченою блогера Олександра Волошина, стала активно займатися собою. За словами дівчини, вона хоче вже не перший тиждень отримати фігуру мрії і задля цього згодна багато працювати.

Ганна записалася на курс схуднення, ходить на боротьбу та займається додатковими тренуваннями. Також Трінчер часто розповідає про свій режим дня та баланс харчування. При цьому дівчина не ховається за фільтрами і намагається підкреслити навіть маленький результат схуднення.

Цього разу вона показала, чого змогла досягти останнім часом.

«За ці дні святкування відчуваю, що трохи набрала води у тілі. Але це все одно нічого, адже я більше відчуваю, що поступово приходжу до своєї ідеальної форми і мені все більше починає подобатися моє тіло. Ще трохи і я…» – каже Ганна у ролику, на якому показала перші зміни.

Ми писали, навіть у такі непрості часи Волошин не перестає тішити кохану приємними сюрпризами. У ролику, що його показала Ганна, можна побачити романтичний вечір закоханих на даху. Саша відкриває шампанське, потім вони з Анею п'ють його з гарних келихів на брудершафт, а потім ніжно цілуються.

Нагадаємо, "Це дуже красиво": Трінчер із нареченим влаштувала екстремальну фотосесію під водою.

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