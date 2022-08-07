Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна – відома українська актриса, зірка "Жіночого кварталу". Також знаменитість захоплюється спортом, обожнює розтяжки та танці біля пілона. Катя не лише показує свої успіхи, а й допомагає українцям опанувати майстерність. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами своєю творчістю, а також особистими кадрами.

А цього разу Катя поділилася відео де показала себе.

"Тобі лише 18. Все життя ще попереду", - було написано спочатку.

"26", - з'явилося число після цього та здивована реакція зірки.

"Та як так швидко?", - Було написано під відео.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:

"Так смішно, що аж плакати хочеться", "Красуня", "А потім раз і пенсія", "Хаха, щось у цьому є", "ааа, жиза", "Ти дуже гарна", "Фігак і 30" , "Як швидко ростуть чужі діти", "А потім раз і пенсіонер", "І все ще все життя попереду", "У тему, капець, саме ін сьогодні))) Стопудово, згоден)", "Було 18, а тут фігак і 30, і двоє дітей. І ти така, це я? І де я?

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