Популярний український співак Дмитро Монатик, який лише нещодавно повернувся до України з закордону, зізнався, що після 2014 року виступав у росії.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Ользі Бутко.

"Тоді був інший шоубізнес та інші правила. До 2014 року відчувалося, що доки пісня не стане популярною в росії, то й в Україні вона не так сильно грає. У 2014 році все почало змінюватися, але все одно. Наші пісні в Україні почали сприйматися краще, що подарувало нам можливість не дуже думати про той ринок, а розвиватися на нашому", – розповів Монатик.

Як зізнається Дмитро, востаннє він виступав на території рф у 2015 році. Потім він зрозумів, що робить щось неправильне, та вирішив відмовитися від поїздок на російські корпоративи та премії.

За словами Монатика, там зовсім інші заробітки, у цьому й полягала спокуса для багатьох артистів.

"Усі завжди хочуть більше. Так люди влаштовані. Коли чогось досягаємо, то хочеться більше. Але моїм мотиватором ніколи не були гроші. Творчість та люди. Я завжди любив дивитися, як люди танцюють під пісні, які в нас вийшли. Після рішення у 2015 році не виступати там, я дуже класно розвивався тут", – пояснив співак.

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