Як пише Politeka.net, Віктор Павлік – відомий український виконавець. Зірка кілька років тому одружився з молодою блогеркою Катою Репяховою, яка торік йому народила сина, якого назвали Михайлом. Катя також активно веде блог в Інстаграмі, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу Репяхова показала свого зіркового чоловіка, який позував у косусі та шоломі. Зірка посміхнувся, доки Катя робила фотографію.

"Мій рятівник", - написала Репяхова у сторисі, яку розмістила в Інстаграм.

А після цього Катя розмістила знімок свого чоловіка, який сидить на мотоциклі. Як можна побачити, Павлик є шанувальником мотоциклів - адже у нього "Харлі Девідсон".

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