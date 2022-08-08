Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик пішов служити у ЗСУ, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька кадрів із нової фотосесії та звернулася до українців.
Як видно, на нових знімках Наталку відбито біля гарного високого будинку з розбитими вікнами. Перед камерою вона з'явилася у білому вбранні з незвичайною синьо-жовтою об'ємною накидкою. Волосся актриси розпущене та акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і сумний вигляд.
У підписі до публікації Денисенко розповіла про свої переживання з початку війни та про те, що зараз змінилося. За словами актриси, зараз усі українці живуть у нових реаліях, однак усі продовжують жити та щось робити, і тому всі українці зараз справжні герої.
"Ми всі з вами зараз – Великі Герої, бо ми продовжуємо жити тут і зараз, зберігаємо своє життя та життя близьких, виховуємо дітей, працюємо, волонтеримо, допомагаємо один одному морально чи донатами. Ми щось робимо! Я відчуваю, що все буде добре! Я вірю в це! Вірте і ви будь ласка! І живіть! Живіть щодня!", - написала Наталка.
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