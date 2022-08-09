Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська ведуча та актриса Лілія Ребрик разом зі своїм чоловіком, хореографом Андрієм Диким живе зараз на два міста – Київ та Чернівці. Телеведуча поділилася на особистій сторінці в Інстаграм фото довгоочікуваної зустрічі усієї родини.

"Працюємо в Києві, а дівчатка поки що у батьків у відносній, але все ж таки безпеці. І щоразу, коли ми їдемо, Поліна запитує: "А вас там не уб'ють?". Серце розривається від таких питань. Так хочу, щоб діти замовляли собі подарунки з поїздок батьків, а не жили у страху", - розповіла Лілія Ребрик.

На знімку вся родина зафіксована на вулиці. Всі одягнені у простий повсякденний одяг, а Лілія не стала наносити макіяж – вона часто ходить із чистим обличчям. Батьки та діти променисто посміхаються і виглядають дуже щасливими.

Користувачі мережі залишили багато теплих слів та побажань для сім'ї у коментарях: "Дуже сумно стало на душі...", "Як це важко, коли діти не з батьками. Маленькі, їм, мабуть, важче, ніж дорослим", "Красива сімейка ", "Так цікаво Діана на тата схожа, а Поля на матусю! Гарні дівчата!", "Такі зустрічі дарують надію на мирне небо! На те, що добро обов'язково переможе!".

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.