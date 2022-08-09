Як пише Politeka.net, щодня українська актриса Ксенія Мішина ділиться в Інстаграм безліччю цікавих речей та розповідає про своє життя, а також ділиться різними зауваженнями. Нерідко Ксенія говорить про те, що відбувається в країні, і висловлює свою думку.

«Повертаючись до теми сну, нещодавно я дізналася про те, що у нічному відновленні найважливіше – це не кількість сну, а час, у який ви лягаєте. Чи знали ви про це?

Біохакери стверджують, що наша гормональна система, яка реагує на сон, працює таким чином, що чим раніше ми лягаємо, тим глибше спимо. А значить, сильніше розслаблюємося і краще відновлюємося. Я навіть купила спеціальний годинник, він відстежує багато показників людини» - каже Ксенія.

Популярні новини зараз

"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно

Понад 100 км від лінії фронту: HIMARS дотяглися до нової цілі, лунають вибухи

Десятки хворих, вакцини немає: названо симптоми нового вірусу, виявленого в Китаї

Зовсім інший серпень: Путін почав розплачуватись за свої «безкарні успіхи»

Лілія Ребрик зворушила українців доньками-красунями: "Діана на тата схожа, а Поля - на матусю"
Показати ще

Також Ксенія вирішила показати себе після традиційного тренування, яке проводить онлайн із тренером і намагається підтримувати фігуру у формі. Також нещодавно Ксенія розповіла про два правила продовження молодості.

А потім заговорила про те, як зробити себе краще:

«Єдина розкіш, яка нам дана – це вміння керувати своїми реакціями та відволікати свій організм, перемикати. І, звичайно, спорт, навчання, розвиток себе в будь-якому напрямку» - пише Ксенія.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала дві поради, як залишатися молодим довше.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина показала, як важко їй вдається навести тіло у форму.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Ксенія Мішина показала, якою буває вранці без макіяжу та фотошопу.