Ксенія Мішина, яка прославилася ще більше після участі у "Холостячці", висловилася про якість сну та його важливість.

Як пише Politeka.net, щодня українська актриса Ксенія Мішина ділиться в Інстаграм безліччю цікавих речей та розповідає про своє життя, а також ділиться різними зауваженнями. Нерідко Ксенія говорить про те, що відбувається в країні, і висловлює свою думку.

«Повертаючись до теми сну, нещодавно я дізналася про те, що у нічному відновленні найважливіше – це не кількість сну, а час, у який ви лягаєте. Чи знали ви про це?

Біохакери стверджують, що наша гормональна система, яка реагує на сон, працює таким чином, що чим раніше ми лягаємо, тим глибше спимо. А значить, сильніше розслаблюємося і краще відновлюємося. Я навіть купила спеціальний годинник, він відстежує багато показників людини» - каже Ксенія.

Також Ксенія вирішила показати себе після традиційного тренування, яке проводить онлайн із тренером і намагається підтримувати фігуру у формі. Також нещодавно Ксенія розповіла про два правила продовження молодості.

А потім заговорила про те, як зробити себе краще:

«Єдина розкіш, яка нам дана – це вміння керувати своїми реакціями та відволікати свій організм, перемикати. І, звичайно, спорт, навчання, розвиток себе в будь-якому напрямку» - пише Ксенія.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала дві поради, як залишатися молодим довше.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина показала, як важко їй вдається навести тіло у форму.

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