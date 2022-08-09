Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар та зірка "Майстер Шеф". Зірка працює та живе у Франції, а в Україну приїжджає на зйомки тв-шоу. А після початку війни Ольга зайнялася організацією благодійної вечері, гроші з яких йдуть на допомогу Україні. Також Мартиновська пише з колегою Володимиром Ярославським книгу про українську кухню. Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А на нових фото Мартиновська була з розпущеним волоссям, зробивши селфі.
"Друзі, сподіваюся ви в порядку. Ваші близькі також. Ви зробили щось корисне сьогодні, щоб наблизити перемогу. І проговорили собі, що все точно буде добре", - написала Ольга.
"Під кучерями моя голова почала зробити щось приємне для себе", - продовжила Ольга у публікації.
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Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, що її засмутило в чужій країні: зірка не стримала емоцій і вилаялася
А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" у блузці з вирізом засвітила зайве в машині
Також Politeka повідомляла, що Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" у міні-спідниці заговорила про закоханість.