Ольга Мартиновська, зірка "Майстер Шеф", показала себе, розповівши про приємні плани на майбутнє.

Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар та зірка "Майстер Шеф". Зірка працює та живе у Франції, а в Україну приїжджає на зйомки тв-шоу. А після початку війни Ольга зайнялася організацією благодійної вечері, гроші з яких йдуть на допомогу Україні. Також Мартиновська пише з колегою Володимиром Ярославським книгу про українську кухню. Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А на нових фото Мартиновська була з розпущеним волоссям, зробивши селфі.

"Друзі, сподіваюся ви в порядку. Ваші близькі також. Ви зробили щось корисне сьогодні, щоб наблизити перемогу. І проговорили собі, що все точно буде добре", - написала Ольга.

"Під кучерями моя голова почала зробити щось приємне для себе", - продовжила Ольга у публікації.

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