Танцівниця Ілона Гвоздьова із сином виїхала до Італії на деякий час. Але з початку травня вони вирішили повернутись до України. Переможниця "Танців зі зірками" родом з анексованого Криму, тому там у неї залишилося багато друзів та родичів.

В інтерв'ю Аліні Доротюк переможниця 5 сезону шоу "Танці зі зірками" розповіла про спілкування зі своїми рідними із півострова.

За її словами, спочатку її рідні не повірили, що росія вторглася на всю територію України. Втім і більшість кримчан у це не вірять. Але все кардинально змінилося, коли Ілона Гвоздьова показала фото розбомбленого окупантами будинку своєї свекрухи. З того часу спілкування стало "дуже обережним".

"По маминій лінії у нас взагалі всі родичі залишилися в Криму. На початку війни вони не могли повірити, як і, мені здається, 80% населення Криму, що у нас справді відбувається війна. Навіть коли ми показали зруйнований будинок батьків мого чоловіка, я сказала: "Я ж не можу сама прийти і кинути бомбу на будівлю нашої родини", - сказала Ілона Гвоздьова.

"Вони якось почали розуміти... Але зараз мама моя спілкується виключно з двома-трьома людьми з нашої родини, і так дуже обережно, так би мовити ні про що. Загалом: як справи, туди-сюди. Не обговорюючи тему" політики та війни. Просто так запитали: живі здорові та добре", - додала Ілона Гвоздьова .

Нагадаємо, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" похвалилася, як треба балувати себе кожній жінці.

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