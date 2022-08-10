Популярна артистка Надя Дорофєєва вперше за кілька місяців повернулася до Києва та одразу ж привернула до себе увагу.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Надя Дорофєєва кілька місяців не була вдома і вже встигла розлучитися з Володимиром Дантесом, з яким жила разом понад десять років. Артистка відразу закрутила роман з другом сім'ї і відмовилася коментувати будь-що.

Сьогодні ж Надя епічно оголосила про своє повернення і кадри з її прогулянки у Києві улюбленими місцями викликали бурхливу реакцію в мережі.

Не втримався від коментаря та колега виконавиці – Позитив (Олексій Завгородній), який працював із Дорофєєвою у групі десять років. "Час і Скло" розпався, проте артисти залишаються добрими друзями та завжди підтримують один одного.

"Київ, це і є будинок" - пише Надя. На це Позитив одразу відповів: «Вітаю, пані)».

Шанувальники були задоволені побаченим: «неймовірна краса 😍; Київ, наш улюблений тато, а Україна, мама ❤️; Як добре 😍; Цей стиль одягу 😍🔥; Найкраща!!; Київ такий самий прекрасний, як ти ❤; дуже гарне відео 😍; як ми раді, що ти повернулася до Києва, наш рідний Київ 😍💔; Твій стиль 😍».

Ранок артистка вирішила розпочати з походу до свого улюбленого кафе. Там співачка поласувала ароматною кавою. Крім того, знаменитість встигла зробити знімок і продемонструвала ефектний модний образ.

Нагадаємо, що Дорофєєва похвалилася персональним Арестовичем, несподівані кадри.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва збентежила українців розвагами з Кацуріним та його дітьми.

Також Politeka писала, що Дорофєєва у крихітній сукні похвалилася витівками на вихідних.