Тіна Кароль, яка виїхала з країни та допомагає українцям, вирішила розповісти про таланти молодого колеги, з яким працює зараз.

Як пише Politeka.net , Тіна Кароль - відома українська співачка, яка активно подорожує закордоном, розповідає про благодійні концерти і вже відкрила свій фонд допомоги. Також виконавиця почала допомагати молодим артистам у рамках нової ініціативи.

Кароль розповіла цього разу в інтерв'ю телеканалу, як розпочала просування музичної кар'єри хореографа «Танців із зірками» Діми Жука в рамках проекту «Молода кров». Співачка заявила, що зараз українські пісні хочеться слухати, розвивати та просувати.

Тому вона хоче допомогти артистам вийти на сцену у нових образах:

Качині спитали, коли вона розглянула талант Дмитра, на що вона одразу відповіла: «Ще до війни він показував мені свої тексти, ці пісні. Вони такі танцювальні. Я говорю: маєш талант, розвиваєшся. І він робить все кращим, ви почуєте ці пісні вже скоро» - каже Тіна.

А нещодавно в Казахстані відбулося масштабне шоу "Voice of Peace", яке було названо найяскравішою музичною подією цього літа. Тіна Кароль запам'яталася багатьом не лише завдяки виступу, а й своєму образу.

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