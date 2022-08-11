Як пише Politeka.net , Тіна Кароль - відома українська співачка, яка активно подорожує закордоном, розповідає про благодійні концерти і вже відкрила свій фонд допомоги. Також виконавиця почала допомагати молодим артистам у рамках нової ініціативи.
Кароль розповіла цього разу в інтерв'ю телеканалу, як розпочала просування музичної кар'єри хореографа «Танців із зірками» Діми Жука в рамках проекту «Молода кров». Співачка заявила, що зараз українські пісні хочеться слухати, розвивати та просувати.
Тому вона хоче допомогти артистам вийти на сцену у нових образах:
Качині спитали, коли вона розглянула талант Дмитра, на що вона одразу відповіла: «Ще до війни він показував мені свої тексти, ці пісні. Вони такі танцювальні. Я говорю: маєш талант, розвиваєшся. І він робить все кращим, ви почуєте ці пісні вже скоро» - каже Тіна.
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А нещодавно в Казахстані відбулося масштабне шоу "Voice of Peace", яке було названо найяскравішою музичною подією цього літа. Тіна Кароль запам'яталася багатьом не лише завдяки виступу, а й своєму образу.
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