"Майстер Шеф" Євген Клопотенко показав, з ким живе, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". Знаменитість також активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться не лише смачними рецептами, а й кадрами особистого життя.

А цього разу Клопотенко вирішив показати кадри, де показував свій будинок, а саме вид із вікна.

"Якщо ви думали, що зі мною ніхто не живе, то тепер ви так не думаєте", - написав Клопотенко.

"Так приємно, коли на тебе вдома чекають. Це бабка чи хто. Ти з'їв усю мошкару? будеш покараний", - сказав Клопотенко, показуючи комаху на вікні.

А до того Євген показав себе, їдучи в поїзді. Також Клопотенко демонстрував краєвид із вікна, де йшов дощ.

"Я майже вдома. Дощ разом зі мною, все за класикою", – написав Євген.

Варто зазначити, що Клопотенко, як і інші українські зірки, підтримав українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зірка з початку війни вирушила до Європи для популяризації української кухні.

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