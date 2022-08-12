Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". Знаменитість також активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться не лише смачними рецептами, а й кадрами особистого життя.
А цього разу Клопотенко вирішив показати кадри, де показував свій будинок, а саме вид із вікна.
"Якщо ви думали, що зі мною ніхто не живе, то тепер ви так не думаєте", - написав Клопотенко.
"Так приємно, коли на тебе вдома чекають. Це бабка чи хто. Ти з'їв усю мошкару? будеш покараний", - сказав Клопотенко, показуючи комаху на вікні.
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А до того Євген показав себе, їдучи в поїзді. Також Клопотенко демонстрував краєвид із вікна, де йшов дощ.
"Я майже вдома. Дощ разом зі мною, все за класикою", – написав Євген.
Варто зазначити, що Клопотенко, як і інші українські зірки, підтримав українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зірка з початку війни вирушила до Європи для популяризації української кухні.
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