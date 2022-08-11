Співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) зворушила кадрами з чоловіком та маленьким сином після дорожньо-транспортної аварії

Як пише Politeka.net , українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) зі своїм чоловіком Сергієм Середою рік тому стали батьками. У пари народився первісток, якого назвали Давид.

Після війни MamaRika з дитиною виїхали до Італії, проте повернулася на батьківщину, оскільки не змогла витримати розлуки із коханим чоловіком, який залишався в Україні.

Співачка не часто показує свого малюка, проте цього разу вирішила зробити виняток і записала кілька «історій» в Інстаграм, де продемонструвала, як Сергій на підлозі дуріє з синком.

"Тільки позитиву на вечір від моїх пацанів", - написала вона.

Також MamaRika відповіла на питання, що цікавлять шанувальників.

Зокрема її запитали, які слова може вимовляти Давид.

«Поки що мама, тато, батамата. Ну а взагалі постійно щось булькає своєю мовою. Думаю, процес іде, незабаром як прорве і включиться режим "пташка-говорун», - розповіла вокалістка.

Зовсім недавно зіркова родина потрапила в аварію, коли прямувала машиною до столиці Польщі, Варшави.

Як розповіла MamaRikа , на момент ДТП в автомобілі вона знаходилася разом із однорічним сином Давидом та чоловіком. Це перша їхня аварія за весь час, скільки у них є машина. MamaRika розповіла, що її син сильно злякався, але пояс безпеки вберіг його від удару.

Нагадаємо, що MamaRika розповіла, як повернулася із Польщі до України.

Як повідомляла Politeka, MamaRika, її чоловік, ведучий Сергій Середа, а також син Давид заразилися на початку лютого коронавірусом.

Також Politeka писала, що MamaRika повідомила сумну новину, що з дитиною.