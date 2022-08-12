Телеведуча і співачка-початківець Леся Нікітюк показала, як записує пісню на студії звукозапису, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка нещодавно випустила нову пісню "Цей сон" разом із Степаном Гігою, яка встигла зібрати за два місяці 3 мільйони переглядів на платформі Ютуб. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу телеведуча показала фото де була на студії. Зірка стояла біля мікрофона, тримаючи телефон.

"Єдина фотка зі студії, де я записую пісню "Села птиця", - написала Нікітюк у сторіс Інстаграм.

Варто зазначити, що телеведуча, як і величезна кількість українських зірок, підтримала українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка з початку війни втратила роботу, оскільки всі зйомки скасували, але займалася активно волонтерством, організувавши Прихисток для біженців із зони бойових дій. А днями Леся оголосила, що організація припиняє свою роботу, але вона продовжить підтримувати ті сім'ї, які потребують допомоги.

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