Найбагатша співачка України Камалія звернулася до українців через шахраїв, які дісталися її.

Як пише Politeka.net , Камалія - ​​відома українська виконавиця, яку називають найбагатшою співачкою України, адже вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. У зірки є двоє дочок-близнючок Арабелла та Мірабела. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

"Друзі, вкотре ми стикаємося з шахраями, які діють у Facebook начебто від мого імені!"

Сьогодні у приватні повідомлення я отримала посилання на черговий «розіграш», до якого ні я, ні мій чоловік не маємо жодного відношення.

Прошу вас не брати участь у подібних конкурсах, адже ми не знаємо, які саме цілі переслідують організатори. Також прошу вас поскаржитися на цю сторінку у Facebook, щоб її закрили назавжди.

До речі, після моїх проукраїнських та антиросійських публікацій Facebook обмежив видимість моєї сторінки у стрічці та видалив її зі списку рекомендованих. А ось, з іншого боку, мережа підтримує такі шахрайські сторінки та публікації, де людей продовжують дурити", - написала Камалія.

Нагадаємо, найбагатша співачка України висміяла достроково "завершений" курортний сезон у Криму

А ще Politeka писала, що подруга Могилевської натякнула на появу її життя коханого

Також Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України спантеличила невдалим макіяжем у новому кліпі



