Як пише Politeka.net , Камалія - відома українська виконавиця, яку називають найбагатшою співачкою України, адже вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. У зірки є двоє дочок-близнючок Арабелла та Мірабела. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
"Друзі, вкотре ми стикаємося з шахраями, які діють у Facebook начебто від мого імені!"
Сьогодні у приватні повідомлення я отримала посилання на черговий «розіграш», до якого ні я, ні мій чоловік не маємо жодного відношення.
Прошу вас не брати участь у подібних конкурсах, адже ми не знаємо, які саме цілі переслідують організатори. Також прошу вас поскаржитися на цю сторінку у Facebook, щоб її закрили назавжди.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Бур'яни до пояса та чорні дома: як сьогодні виглядає Маріуполь і чому окупантам влаштували бунт
"За 8 років такого звірства не бачили": жителі ОРДЛО масово скаржаться на безчинства російських окупантів
"Життя не можна відкладати": Каменських з-за кордону розповіла, як заспокоює себе
Арестович збирається балотуватися в президенти, але за однієї умови: "Нікому досі не казав…"
До речі, після моїх проукраїнських та антиросійських публікацій Facebook обмежив видимість моєї сторінки у стрічці та видалив її зі списку рекомендованих. А ось, з іншого боку, мережа підтримує такі шахрайські сторінки та публікації, де людей продовжують дурити", - написала Камалія.
Нагадаємо, найбагатша співачка України висміяла достроково "завершений" курортний сезон у Криму
А ще Politeka писала, що подруга Могилевської натякнула на появу її життя коханого
Також Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України спантеличила невдалим макіяжем у новому кліпі