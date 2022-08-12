Відома українська співачка, колишня підопічна Монатика Ліда Лі, яка брала участь у шоу "Танців із зірками", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні кадри з нової фотосесії, а підпис до них поділилася своїми мріями.

На нових фотографіях Ліда зображена в цікавій локації десь на даху. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – широких темно-синіх джинсах із завищеною талією та білосніжній сорочці з принтом. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Ліда написала: "Настане час… коли ми усі побачимося знову. Не через тисячі кілометрів, країн і екрани телефонів, а наживо, обіймаючи один одного, в своїх рідних містах і домівках, в Нікополі, Херсоні, Криму, Маріуполі, Миколаїві! Настане час... коли воз'єднаються усі родини, батько зможе обійняти своїх дітей, а мати — чоловіка і більше ніколи війна їх не зможе розлучити! Настане час… коли під мирним, спокійним небом палати будуть тільки почуття. А прилітати — лише кохання до сердець! Настане час… нашої перемоги! Час сильної, незламної, незалежної країни, з неймовірним майбутнім…".

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