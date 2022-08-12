Співачка Ірина Білик, як завжди що думає те і каже, її словами і висновками про зятя Тарзана захопилася сама Лариса Поривай.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Ірина Білик на концерті в Майамі, США, 11 серпня побачила у залі матір російської виконавиці Наташі Корольової Людмилу Поривай та запросила її на сцену. Але не просто так, а для того, щоб олаяти її пропутинського зятя Тарзана.

Відповідними кадрами з концерту поділився телеведучий Анатолій Анатолій на особистій сторінці в Instagram .

Народна артистка України приобняла маму Наташі Корольової , і сказала в мікрофон: "Моя чарівна. Незважаючи на те, що ваш зять виявився г*вном...". Зал вибухнув оваціями, а Поривай вибухнула сміхом.

Варто зазначити, що Лариса Поривай і сама не заперечувала цього факту, підтримавши артистку схвальним кивком. Варто зазначити, що мама Наташі Корольової прийшла на концерт Білик у вбранні у колір українського прапора — у жовтій сукні та блакитній хустці на шиї.

Варто зазначити, що Наталю Корольову внесено до бази сайту theylovewar.com ("Вони люблять війну") за замовчування агресії путінського режиму. Її чоловік відкрито підтримав політику президента росії володимира путіна. У квітні Тарзан записав ролик, у якому виправдав злочини російських окупантів у Бучі на Київщині.

Нагадаємо, Ірина Білик розповіла українцям про свою біду.

Як Politeka повідомляла, Ірина Білик з розкішним букетом оригінально "заманює" на свій концерт.

Також Politeka писала, що Білик не стрималася, згадавши про Кіркорова і колишніх друзів з рф.