Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Ірина Білик на концерті в Майамі, США, 11 серпня побачила у залі матір російської виконавиці Наташі Корольової Людмилу Поривай та запросила її на сцену. Але не просто так, а для того, щоб олаяти її пропутинського зятя Тарзана.
Відповідними кадрами з концерту поділився телеведучий Анатолій Анатолій на особистій сторінці в Instagram .
Народна артистка України приобняла маму Наташі Корольової , і сказала в мікрофон: "Моя чарівна. Незважаючи на те, що ваш зять виявився г*вном...". Зал вибухнув оваціями, а Поривай вибухнула сміхом.
Варто зазначити, що Лариса Поривай і сама не заперечувала цього факту, підтримавши артистку схвальним кивком. Варто зазначити, що мама Наташі Корольової прийшла на концерт Білик у вбранні у колір українського прапора — у жовтій сукні та блакитній хустці на шиї.
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Варто зазначити, що Наталю Корольову внесено до бази сайту theylovewar.com ("Вони люблять війну") за замовчування агресії путінського режиму. Її чоловік відкрито підтримав політику президента росії володимира путіна. У квітні Тарзан записав ролик, у якому виправдав злочини російських окупантів у Бучі на Київщині.
Нагадаємо, Ірина Білик розповіла українцям про свою біду.
Як Politeka повідомляла, Ірина Білик з розкішним букетом оригінально "заманює" на свій концерт.
Також Politeka писала, що Білик не стрималася, згадавши про Кіркорова і колишніх друзів з рф.