Як пише Politeka.net, Ольга Сумська - відома 55-річна українська актриса, яка з 83-го року радує українців своєю грою у театрі та кіно. Зірка має звання Народної та Заслуженої артистки України та не збирається зупинятися. А зараз Ольга гастролює Україною, виступаючи з театральною виставою. Нещодавно Сумська була в Кам'янському, а вже опинилася на Заході України – в Ужгороді. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу Сумська поділилася кадрами, де гуляє набережною біля театру в Ужгороді. Зірка була в стильній білій бейсболці, зробивши селфі біля річки.

"Український Париж. Набережна біля театру... Ужгород", – написала Ольга на новому кадрі.

Варто зазначити, що Сумська, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами, незважаючи на те, що її старша дочка Тоня живе і будує кар'єру в Москві.

Нагадаємо, Сумська схвилювала українок жалісливими кадрами з українськими захисниками .

А ще Politeka повідомляла, що Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що юна дочка Сумської у короткій сукні захопила природною красою.