Популярна українська актриса Ганна Саліванчук прославилася завдяки безлічі ролей, неодноразово дивувала зухвалими образами на сцені та інтригувала оригінальними вбраннями у реальному житті. Артистка активно веде соціальні мережі, тож часто спілкується з фанатами.
«Давайте перевіримо, наскільки добре ви знаєте мене. 🙈 10 фактів про мене, але деякі з них помилкові. Вгадаєте, які відповідають дійсності?
- Я вдруге одружений.
- Знімалася у серіалі "Жіночий лікар".
- Стрибала з парашутом.
- У мене є батько.
- Брала участь у шоу «Танці із зірками».
- Люблю танцювати.
- Мій знак зодіаку Лев.
- Маю роль у більш ніж 70 фільмах.
- Я закінчила музичну школу.
- Люблю своїх фоловерів
«2, 6, 7, 8, 9, 10. 🔥; 2, 6, 7, 8, 9,10😍😍; 2, 6, 7, 8, 9, 10 🤍; 1.2.3.6.7.8.10🔥; 2,4,6,8,10-відповідають дійсності; Ви вперше у шлюбі; І передаю привітання з Шепетівки 🇺🇦😊😘; У вас немає тата; Не брали участь у Танці із зірками; І мені здається ви не стрибали з парашутом; Ви чудова актриса, люблю дивитися з вами сторіс)); Тільки 10 правильне)».
Раніше Саліванчук розповіла про проблеми медичного обслуговування у курортах Карпат.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Військовий стан та мобілізацію готуються продовжити: з'ясувалося, до якої дати
"А як же каміння з неба?": як виглядають пляжі Криму після вибухів, фото
Бадоєв наочно показав, як підгорає на рф через Барських: "Російська істерична преса..."
"Не заганяйтеся": Мартиновська з "Майстер Шеф" різко осудила дружину "Холостяка" Добриніна, яка критикувала Європу
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зворушила українок талантами маленького сина.