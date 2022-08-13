Акторка Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, вирішила влаштувати опитування для фанатів та назвала про себе несподівані факти.

Популярна українська актриса Ганна Саліванчук прославилася завдяки безлічі ролей, неодноразово дивувала зухвалими образами на сцені та інтригувала оригінальними вбраннями у реальному житті. Артистка активно веде соціальні мережі, тож часто спілкується з фанатами.

«Давайте перевіримо, наскільки добре ви знаєте мене. 🙈 10 фактів про мене, але деякі з них помилкові. Вгадаєте, які відповідають дійсності?

Я вдруге одружений. Знімалася у серіалі "Жіночий лікар". Стрибала з парашутом. У мене є батько. Брала участь у шоу «Танці із зірками». Люблю танцювати. Мій знак зодіаку Лев. Маю роль у більш ніж 70 фільмах. Я закінчила музичну школу. Люблю своїх фоловерів

«2, 6, 7, 8, 9, 10. 🔥; 2, 6, 7, 8, 9,10😍😍; 2, 6, 7, 8, 9, 10 🤍; 1.2.3.6.7.8.10🔥; 2,4,6,8,10-відповідають дійсності; Ви вперше у шлюбі; І передаю привітання з Шепетівки 🇺🇦😊😘; У вас немає тата; Не брали участь у Танці із зірками; І мені здається ви не стрибали з парашутом; Ви чудова актриса, люблю дивитися з вами сторіс)); Тільки 10 правильне)».

Раніше Саліванчук розповіла про проблеми медичного обслуговування у курортах Карпат.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зворушила українок талантами маленького сина.