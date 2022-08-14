Йдеться про село Мощун у Київській області, яке знаходиться лише за 30 км від столиці. Цей населений пункт допоміг виграти битву за оборону Києва, проте ціна виявилася дуже страшною. Жорстокі бої майже повністю зруйнували селище.

Леся Нікітюк показала величезну дірку у будівлі, щоб наголосити на масштабах руйнувань у населеному пункті. Фотографію вона розмістила у себе в Інстаграм.

«Село яке зупинило орду «нелюдів». 90% зруйнованих будинків.. 💔

Дірку в стіні залатають. Дірку в головах «нелюдів» - ніколи», – написала Леся Нікітюк.

"Як добре сказано, дірка в голові назавжди у нелюдів", "Ми колись залатаємо дірки в серцях і душах...і будуємо жити...ніколи як раніше, інакше, але у вільній Україні!!!", "Наші хлопці зупиняли, наші герої", "Цю війну ніколи не буде забуто! Страшна руйнація доль людей, країни...це апогей боротьби нашого народу з віковим злом за свободу і правду! Україна переможе, за будь-яких обставин 💙🧡" "Називаю його маленьким Маріуполем. Я волонтер їжджу Київською областю. Страшніше ніж у Мощуні я не бачила ніде", "Боляче...", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, Бідняков підколов Нікітюк, яка прогулялася Львовом у тапках.

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