Як пише Politeka.net , Дарія Петрожицька - відома українська актриса та зірка серіалу "Папік". Знаменитість після початку війни поїхала до Німеччини до свого хлопця, який забрав її ще першого місяця. Дар'я, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Петрожицька і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка вирішила вийти у сторіс, опублікувавши нові кадри.
"Усім привіт. Коротше, знаєте, дуже довго вибирала фільтр, з яким я б знімала себе, щоб почуватися красивою і вирішила ніякої не вибирати. Привіт, давно мене не було, я скучила. Тому давайте поговоримо. Хоча б на початку так" , - написала сказала Петрожицька та запропонувала фанатам ставити запитання.
"Та навіщо ті фільтри", - написав фан.
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"Бо мій "не час" затягнувся", - чесно відповіла Дар'я, натякаючи, що поки не доглядає особливо себе.
Нагадаємо, зі скрізь "Папіка" Петрожицька ефектно присіла в піджаку без нічого
Також Politeka писала, що зірка "Папіка" Петрожицька розповіла, що вперше зробила з 24 лютого
А ще Politeka повідомляла, що зірка "Папіка" Петрожицька відверто розповідала про хлопця, який її дав притулок у Німеччині.