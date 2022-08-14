Як передає Politeka.net , українська співачка Злата Огневич підтримує українців та ЗСУ своєю творчістю з перших днів вторгнення окупантів. Артистка влаштовує благодійні концерти, відправляє кошти до різних фондів та розповідає про подвиги українців у мережі.

Днями сталася дуже зворушлива подія. У Міжнародний день молоді, який 12 серпня Україна відзначає разом із усім світом, Президент України нагородив дітей, які вже стали героями у воєнний час. Серед них – дочка загиблого офіцера волинської 14-ї бригади.

«Ці діти збирають гроші на підтримку ЗСУ, виявляють таку сміливість, що навіть не кожен дорослий на подібне здатний 🙌🏼 Я привітала Данила Сергєєва, який народився в м. Маріуполь ❤️‍🩹 Його історія вражає в саме серце!!!» - Розповіла Злата і написала докладніше історію хлопчика.

Під час зустрічі Златі вдалося поговорити з ним: «Коли ми готувалися до заходу, Данік сказав мені: «Такі часи. Я повинен був це робити, я не зміг залишитися осторонь. І мій вчинок – це нормально, так і має бути».

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич у компанії українських красенів похвалилася досягненням

А ще Politeka повідомляла, що Злата Огневич несподівано здобула найвищу нагороду від рятувальників .

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич висловилася, що думає про українських захисників тепер.