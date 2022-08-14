Відома українська співачка та переможниця "Танців з зірками" після початку повномасштабної війни вирушила з дітьми до Іспанії, а пізніше сама повернулася назад до України, де провела цілий місяць. Тепер Санта вирушила до Танзанії в Африці.

З собою в поїздку співачка, мабуть, взяла цілу валізу купальників і зараз дітається яскравими кадрами у себе в Інстаграм.

Спочатку Санта позувала в теракотовому міні-бікіні. Вона ледь помістила розкішний бюст у ліф і засвітила засмаглі стегна.

Трохи пізніше Дімопулос постала в білому роздільному купальнику без бретельок.

«Занзібар 🤍 За 5 днів тільки 1 було сонячно 😄 Але нам все одно сподобалося 🙏🏼 PS: кому потрібна інформація за островом та готелем, завтра зберу думки до купи і напишу звіт по своєму майже мертвому телеграм каналу 😂», - написала .

Раніше Санта Дімопулос поспішила заспокоїти українців, що в Танзанії вона з родиною не відпочиває, у її чоловіка там бізнес і більшу частину часу він має проводити саме тут. Отже, сім'я також проводитиме багато часу разом із ним.

Також вона говорила, що планує повертатися до Києва наприкінці вересня, на початку жовтня, а от повертати дітей до України не планує, доки не закінчиться повномасштабна війна.



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