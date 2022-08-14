Популярна українська телеведуча, зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка під час війни залишилася у Києві та продовжила працювати в новинах, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу телезірка виклала чарівні кадри з нової фотосесії.
На нових знімках Соломія відбита біля "Охматдиту", де активно допомагає дітям. Перед камерою вона з'явилася у розкішній синій вишиванці цікавого фасону, яку доповнила незвичайним поясом. Це вбрання гарно підкреслило фігуру телеведучої. Її волосся розпущене та елегантно укладене, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до фото Вітвіцька написала: "Дівчина. Посмішка. Вишиванка. Як у давні мирні часи. Волонтерити можна і гарною". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото телезірки, засипаючи її компліментами: "Красуня", "Яка ти гарненька, моя дівчинко", "Дуже красиво і вишукано!", "Така красуня", "Краса", "Розкішна", "Красива", "Чарівна!", "Дуже красиво", "Дуже красива українка", "Соломія, вам неймовірно підходить цей колір. Найкрасивіший волонтер!", "Ви завжди дуже красива".
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