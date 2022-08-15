Під час вторгнення російські окупанти жили на дачі українського музиканта Олега Скрипки, що у Бучі. Артист розповів в інтерв'ю виданню Ukrayina.pl, що росіяни увірвалися до його будинку та обікрали.
Музикант зазначив, що завдяки "російському світу" сусідні будинки також були пограбовані та зруйновані. Олег Скрипка вважає, що в його дачі були російські офіцери, адже у будинку залишилися карти Київської області, а ще шахи, які вони десь украли.
"Орки-мародери у селі Козаровичі, що біля Бучі, вломилися і жили на моїй дачі. Вломились, загадали та пограбували. Так швидко тікали, що забули шкарпетки та квашені огірки, теж вкрадені", - розповів артист.
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У будинку знаменитості, просто в ліжку, окупанти залишили неприємний "сюрприз" – недопиту пляшку горілки.
"Ні унітази, ні пральну машину в мене не вкрали. Залишили й картини, які, очевидно, не мали для них жодної цінності. А більше нічого там не було. Адже я людина творча... Думаю, окупантам довелося дуже швидко звідти тікати, адже залишили півпляшки горілки. Причому розпивали її прямо в моєму ліжку. Кажу, це все прикро та неприємно", – поділився Олег Скрипка .
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