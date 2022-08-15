Музикант Олег Скрипка зазначив, що завдяки "російському світу" сусідні будинки також були пограбовані та зруйновані.

Під час вторгнення російські окупанти жили на дачі українського музиканта Олега Скрипки, що у Бучі. Артист розповів в інтерв'ю виданню Ukrayina.pl, що росіяни увірвалися до його будинку та обікрали.

Музикант зазначив, що завдяки "російському світу" сусідні будинки також були пограбовані та зруйновані. Олег Скрипка вважає, що в його дачі були російські офіцери, адже у будинку залишилися карти Київської області, а ще шахи, які вони десь украли.

"Орки-мародери у селі Козаровичі, що біля Бучі, вломилися і жили на моїй дачі. Вломились, загадали та пограбували. Так швидко тікали, що забули шкарпетки та квашені огірки, теж вкрадені", - розповів артист.

У будинку знаменитості, просто в ліжку, окупанти залишили неприємний "сюрприз" – недопиту пляшку горілки.

"Ні унітази, ні пральну машину в мене не вкрали. Залишили й картини, які, очевидно, не мали для них жодної цінності. А більше нічого там не було. Адже я людина творча... Думаю, окупантам довелося дуже швидко звідти тікати, адже залишили півпляшки горілки. Причому розпивали її прямо в моєму ліжку. Кажу, це все прикро та неприємно", – поділився Олег Скрипка .

Нагадаємо, що Олег Скрипка розповів, як дивом не постраждав під час обстрілу у Вінниці.

Як повідомляла Politeka, багатодітний Олег Скрипка здивував одкровеннями про сімейне життя.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка заявив, що все ще чекає українськомовну версію «Вечорів на хуторі поблизу Диканьки».