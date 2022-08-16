Історія сталася у Майамі (США), де виступала українська виконавиця Ірина Білик, повідомив український телеведучий Слава Дьомін у своєму новому випуску «Слава про».

За словами Дьоміна, на сцену до співачки вийшла мама російської артистки Наташі Корольової.

«Пам'ятаєте її? Це та, у якої чоловік трясе яйками в трусішках перед багатими тьотями», - пояснив телеведучий.

Коли жінка піднялася до артистки на сцену, Білик їй публічно сказала: "Моя чарівна, незважаючи на те, що ваш зять виявився г*вном…".

Після цього зал вибухнув оваціями, а мати Наташі Корольової Людмила Поривай, яка тривалий час живе в США, жестами дала зрозуміти, що всім серцем підтримує слова Ірини Білик.

Як відомо, Наталя Корольова, яка родом з України і зараз проживає в Росії, взагалі про війну мовчить, а її чоловік, стриптизер Тарзан, активно підтримує Путіна та армію Росії. Наприклад, після звірств, які окупанти здійснили в Бучі, Тарзан записав відеозвернення, в якому заявив, що "це ваші методи, нацистські, фашистські методи, ніколи російський солдат не заплямує такий бруд".

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